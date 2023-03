Grecia, il capostazione di Larissa ammette l'errore che ha causato la morte di 46 persone (Di giovedì 2 marzo 2023) - Arrestato con l'accusa di disastro ferroviario, omicidio colposo plurimo e lesioni personali. E' stato lui ad autorizzare il treno passeggeri ad utilizzare lo stesso binario del convoglio ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 2 marzo 2023) - Arrestato con l'accusa di disastro ferroviario, omicidio colposo plurimo e lesioni personali. E' stato lui ad autorizzare il treno passeggeri ad utilizzare lo stesso binario del convoglio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Viaggiavano sullo stesso binario da molti chilometri, i due treni che si sono scontrati frontalmente la notte scors… - Agenzia_Ansa : Secondo le ultime informazioni ufficiali dei Vigili del fuoco, il numero dei morti accertati nell'incidente ferrovi… - Giornaleditalia : Scontro treni in Grecia causato da errore umano: capostazione di Larissa indica il binario sbagliato - OsservaMy : In Grecia funziona così . Il disastro ferroviario in Grecia, ha come unico responsabile, per sua stessa ammission… - AnnaritaNinni : Grecia: media, capostazione ha ammesso l'errore umano - Ultima Ora - ANSA -