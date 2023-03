Grazie al programma di oncofertilità a Conversano partorisce dopo il tumore al seno, primo caso in Puglia Travi primi in Italia. Il parto al "Di Venere" di Bari (Di giovedì 2 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari : Un parto naturale, con una gravidanza ottenuta Grazie ad un programma di oncofertilità, dopo aver sconfitto un tumore al seno: è la prima nascita, in Puglia, e tra le pochissime in Italia, avvenuta in una struttura sanitaria pubblica, in seguito a scongelamento di ovociti e riguarda una paziente oncologica seguita dal Dipartimento del rischio riproduttivo della ASL di Bari. La donna, 40 anni, ha partorito, la notte scorsa, all’Ospedale Di Venere, dopo che, a marzo 2020, si era rivolta al centro di Procreazione medicalmente assistita di Conversano, all’inizio della pandemia Covid, per ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 2 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Unnaturale, con una gravidanza ottenutaad undiaver sconfitto unal: è la prima nascita, in, e tra le pochissime in, avvenuta in una struttura sanitaria pubblica, in seguito a scongelamento di ovociti e riguarda una paziente oncologica seguita dal Dipartimento del rischio riproduttivo della ASL di. La donna, 40 anni, harito, la notte scorsa, all’Ospedale Diche, a marzo 2020, si era rivolta al centro di Procreazione medicalmente assistita di, all’inizio della pandemia Covid, per ...

