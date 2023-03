Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della puntata di oggi, 2 marzo (Di giovedì 2 marzo 2023) Stasera, giovedì 2 marzo 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con l’edizione 2022-2023, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni Il GFVip continua spedito verso la finale tra litigi e clamorose ... Leggi su tpi (Di giovedì 2 marzo 2023) Stasera, giovedì 2, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda una nuovadelVip con l’edizione, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Il GFVip continua spedito verso la finale tra litigi e clamorose ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : C’è un mistero che si infittisce giorno dopo giorno: cos’è successo davvero nel Van della Casa? Questa sera il Gran… - MediasetTgcom24 : 'GF Vip', torna il sereno tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: 'Il cuore batte...' | Lui: 'Merito di Signorini'… - cast_sa68 : @repubblica Tutto orchestrato per fare in modo che alla prossima finta pandemia possano chiuderci ancora in casa ap… - SilviaSabrina56 : @alessiah79 @theblondes4 Loro due sono il grande fratello antonella nikita - Chiccoespillo21 : RT @iostoconikita: Come sei bravo! Mi sa che al posto del grande fratello dovevi andare proprio al circo ?????? #GFvip #nikiters #gintonic #fi… -