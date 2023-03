GP Indonesia | Superbike | programma e diretta tv da Mandalika

(Di giovedì 2 marzo 2023) La grande vittoria di Alvaro Bautista nel primo appuntamento di Phillip Island ha dato seguito, ovviamente, alla vittoria del campionato mondiale del 2022 dello spagnolo e di Ducati. Lanon si fermerà in questa settimana mandando in pista il GPin questo weekend che si appresta a entrare. Ecco dove sarà possibile assistere in tv a tutto ilche si manifesterà a. GP: ecco gli orari e dove vedere i vari eventi in scena a(Credit foto – WorldSBK pagina Facebook)Yamaha e Kawasaki dovranno inseguire già dal secondo appuntamento. La Ducati si è mostrata essere più forte e più pronta delle rivali, con la moto di Borgo Panigale che si è presa immediatamente le luci della ribalta nel Mondiale 2023 di ...

ROUND MANDALIKA IN TV Dopo l'esordio di settimana scorsa a Phillip Island , in Australia, il carrozzone dellasi sposta inper il secondo round dell'anno di un calendario dove è stata inserita una seconda tappa italiana . E proprio l'Italia è stata protagonista del primo weekend dell'anno ...Il round dell'live su Sky Sport MotoGP: SABATO 4 MARZO Supersport Superpole - ore 02:55Superpole - ore 03:40 Supersport Gara 1 - ore 05:00Gara 1 - ore 06:30 DOMENICA 5 ...2023: Alvaro Bautista (Ducati) all'arrivo di Gara 2 a Phillip Island Con loro ci ... Sabato si ritorna in pista per il secondo round in: Bautista non vede l'ora di correrci per ...

Dopo la tripletta di Phillip Island, il campione del mondo si aspetta di faticare di più in Indonesia, anche se la sua Ducati sembra essere cresciuta anche nelle condizioni che pativa di più l'anno sc ...Alvaro torna dove ha vinto il titolo, e dove potrebbe già impostare la fuga. Rinaldi, Locatelli e non solo: l'Italia punta in alto ...