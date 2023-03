(Di giovedì 2 marzo 2023) Oscar, pilota della, ha parlato in vista dell’esordio al Gran Premio del. “Sono preparato per la F1. Ci saranno momenti negativi ma sarà sempreche non correre del tutto. Il? Il test non è filato liscio ma avremo comprensione chiara del nostro”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #GpBahrain, #Piastri: 'Livello #McLaren? Capiremo meglio domani' - twospeakersinF1 : La prima conferenza stampa in F1 prenderà il via con la cinquina di piloti formata da: De Vries (AlphaTauri), Alons… - twospeakersinF1 : F1, McLaren arranca nei test: il commento di Norris e Piastri - P300it : F1 | Test Bahrain 2023, Day 3, Piastri: “Non vedo l’ora di affrontare la mia prima gara in F1” ? di Alessandra Leo… - P300it : F1 | Test Bahrain 2023, Day 2, Piastri: “Miglioro giro dopo giro” ? di Alessandra Leoni ?? -

Nei panni di Leclerc, il fatto che Sainz per due dei tre giorni dei test inabbia fatto un ... su chi punti '. Non se lo fila nessuno, non è famoso e viene dall'altra parte del mondo ...Anche inl'anno scorso la McLaren è stata in difficoltà e anche nei primi Gp ma poi sono ... 'Il giovane emergente Punto su Oscarper il suo background e avrà un bel riferimento con ...Il via del mondiale avverrà domenica nel Gp del. 'La Ferrari può puntare già a vincere ... Sul giovane pilota che potrebbe sorprendere in questo mondiale Ivan Capelli punta su Oscar. '...

Gp Bahrain, Piastri: "Livello McLaren Capiremo meglio domani" SPORTFACE.IT

Oscar Piastri, pilota della McLaren, ha parlato in vista dell’esordio al Gran Premio del Bahrain . “Sono preparato per la F1. Ci saranno momenti negativi ma sarà sempre meglio che non correre del tutt ...Red Bull RB19 su tutti. È vero, alla fine dei tre giorni di test in Bahrain Verstappen era complessivamente solo undicesimo, ma la verità è che Max ogni volta ha fatto ciò che voleva, svettando sempre ...