GP Bahrain in tv: orari repliche TV8, calendario di prove libere, qualifiche e gara di domenica 5 marzo (Di giovedì 2 marzo 2023) Primo Gran Premio della stagione 2023: si corre sul tracciato del Sakhir, già teatro dei test della scorsa settimana. gara domenica alle 16 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. In pista anche la Formula 2 e la Formula 3. Qui tutto il programma per non perdere nulla del primo e atteso weekend del Mondiale, si comincia giovedì con la conferenza piloti che potrete seguire in Live Streaming su Skysport.it. Anche le qualifiche saranno in streaming. Il GP del Bahrain di Formula 1 Al via su Sky e in streaming su NOW la stagione 2023 di Formula 1: appuntamento con la prima tappa del nuovo campionato, il Gran Premio del Bahrain, con la gara in programma domenica 5 marzo alle ore 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e, come detto, in streaming ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023) Primo Gran Premio della stagione 2023: si corre sul tracciato del Sakhir, già teatro dei test della scorsa settimana.alle 16 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. In pista anche la Formula 2 e la Formula 3. Qui tutto il programma per non perdere nulla del primo e atteso weekend del Mondiale, si comincia giovedì con la conferenza piloti che potrete seguire in Live Streaming su Skysport.it. Anche lesaranno in streaming. Il GP deldi Formula 1 Al via su Sky e in streaming su NOW la stagione 2023 di Formula 1: appuntamento con la prima tappa del nuovo campionato, il Gran Premio del, con lain programmaalle ore 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e, come detto, in streaming ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : GP Bahrain in tv: orari repliche TV8, calendario di prove libere, qualifiche e gara di domenica 5 marzo - alexsiaadv : RT @mult1formula: ?GLI ORARI DEL WEEKEND Torna la Formula 1 ma non solo?? Questo weekend correranno F1, F2 e F3 in Bahrain e l’IndyCar a… - mult1formula : ?GLI ORARI DEL WEEKEND Torna la Formula 1 ma non solo?? Questo weekend correranno F1, F2 e F3 in Bahrain e l’Ind… - F1ingenerale_ : Nel weekend i giovani talenti della griglia F3 correranno a Sakhir. Tutti gli orari del primo appuntamento del camp… - infoitsport : F1 su TV8, programma GP Bahrain 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite -