Gp Bahrain, Hulkenberg: “Pronto a ripartire, curioso per la nuova stagione” (Di giovedì 2 marzo 2023) Nico Hulkenberg, pilota della Haas ha parlato nella conferenza di presentazione del GP del Bahrain. “L’approccio sarà simile a quando correvo prima. Sono Pronto a ripartire, ho vissuto già queste sensazioni, sono curioso di iniziare questa stagione. Non ci sono cambiamenti, il test serve per una importante connessione con la vettura, costruire buone basi. Cercheremo di ottenere i risultati. Consigli ai colleghi più giovani? Non ne do. Sono tutti istruiti a sufficienza. Per tanti di loro è l’inizio di un lungo percorso”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Nico, pilota della Haas ha parlato nella conferenza di presentazione del GP del. “L’approccio sarà simile a quando correvo prima. Sono, ho vissuto già queste sensazioni, sonodi iniziare questa. Non ci sono cambiamenti, il test serve per una importante connessione con la vettura, costruire buone basi. Cercheremo di ottenere i risultati. Consigli ai colleghi più giovani? Non ne do. Sono tutti istruiti a sufficienza. Per tanti di loro è l’inizio di un lungo percorso”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #GpBahrain, #Hulkenberg: 'Pronto a ripartire, curioso per la nuova stagione' - twospeakersinF1 : La prima conferenza stampa in F1 prenderà il via con la cinquina di piloti formata da: De Vries (AlphaTauri), Alons… - P300it : F1 | Test Bahrain 2023, Day 3, Hulkenberg: “Ho fatto parecchi chilometri e credo di aver ottenuto quello che cercav… - twospeakersinF1 : 08:41 HULKENBERG SALE IN VETTA. Con un buonissimo giro Nico Hulkenberg porta la sua Haas in cima alla classifica, f… - P300it : F1 | Test Bahrain 2023, Day 2, Hulkenberg: “Sto avendo più feeling con la monoposto” ? di Alessandra Leoni ??… -