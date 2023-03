GP Bahrain, Formula 1: programma e diretta tv del weekend (Di giovedì 2 marzo 2023) I motori sono praticamente accesi e pronti a rombare in questa nuova stagione. I semafori della prima gara si spegneranno nel GP Bahrain di Formula 1 in programma in questo weekend che segnerà ufficialmente il ritorno della categoria automobilistica più scintillante e famosa del mondo. Tutti a caccia, nuovamente, del vecchio/nuovo campione del mondo di Red Bull: dopo aver dominato negli ultimi test, infatti, Max Verstappen ha confermato di essere il favorito numero uno per la vittoria finale che regalerebbe all’olandese il terzo titolo consecutivo della carriera. Mercedes e Ferrari le grandi rivali del Toro: saranno le scuderie di Brackley e Maranello a tentare d’ostacolare la vittoria nei Costruttori degli austriaci provando a piazzare, anche, un loro pilota in cima alla classifica dei piloti. Difficile come intento, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) I motori sono praticamente accesi e pronti a rombare in questa nuova stagione. I semafori della prima gara si spegneranno nel GPdi1 inin questoche segnerà ufficialmente il ritorno della categoria automobilistica più scintillante e famosa del mondo. Tutti a caccia, nuovamente, del vecchio/nuovo campione del mondo di Red Bull: dopo aver dominato negli ultimi test, infatti, Max Verstappen ha confermato di essere il favorito numero uno per la vittoria finale che regalerebbe all’olandese il terzo titolo consecutivo della carriera. Mercedes e Ferrari le grandi rivali del Toro: saranno le scuderie di Brackley e Maranello a tentare d’ostacolare la vittoria nei Costruttori degli austriaci provando a piazzare, anche, un loro pilota in cima alla classifica dei piloti. Difficile come intento, ...

