Governo Meloni a tinte bianconere | i Ministri che tifano la Juventus

Il Governo Meloni sta facendo discutere, ma tra i vari Ministri vi è anche qualcuno che non ha mai negato la sua grande passione per la Juve. Sta ormai per terminare il primo semestre del Governo di Giorgia Meloni, con il primo premier donna della storia d'Italia che sta ricevendo elogi e critiche come logico che fosse. Sicuramente in questo momento il caso Valditara sta tenendo con il fiato sospeso tutta l'Italia, ma c'è comunque l'opportunità di parlare di questo Governo anche in maniera più leggera, cercando di capire la Fede calcistica dei suoi Ministri. LaPresseTolti gli ultimi dubbi sul fatto che il leader di Fratelli d'Italia sia tifosa della Roma, nonostante si fosse parlato in passato di una sua simpatia per la Lazio, scopriamo come ci sia un folto numero di ...

