(Di giovedì 2 marzo 2023) Il difensore dell’Inter, Robinsi è iscritto aspiegando il motivo nella descrizione del suo profilo: “I calciatori professionisti sono spesso sotto i riflettori, rilasciando interviste quasi ogni settimana e venendo citati dai media. Potresti pensare di sapere molto sulla persona che si cela dietro l’atleta professionista. Ma mi sento come se avessi più da dire di quanto tutte le mie interviste mostrano.diche mi, scambiare idee con persone che mi ispirano e allo stesso tempoispirare altre persone. Pertanto, ho deciso di utilizzarecome una piattaforma che spero mi permetta di farmi sentire per gliche mi stanno davvero a cuore. Non vedo l’ora di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Gosens si iscrive a LinkedIn: «Voglio parlare di argomenti che mi commuovono» Il difensore dell’Inter: «Sento di… - cliexit_ : RT @repubblica: Robin Gosens si iscrive a Linkedin, la scelta social contro corrente del difensore dell'Inter: 'Voglio parlare di quello ch… - santecarlo : RT @repubblica: Robin Gosens si iscrive a Linkedin, la scelta social contro corrente del difensore dell'Inter: 'Voglio parlare di quello ch… - SArreu4 : RT @repubblica: Robin Gosens si iscrive a Linkedin, la scelta social contro corrente del difensore dell'Inter: 'Voglio parlare di quello ch… - repubblica : Robin Gosens si iscrive a Linkedin, la scelta social contro corrente del difensore dell'Inter: 'Voglio parlare di q… -

Non solo: in Germania i calciatori amano LinkedIn La decisione didi utilizzare i social network andando al di là della dinamica dei like e dei follower, e di quel che ne deriva in ...Sialla lista dei marcatori anche il classe 2005 Valentin Carboni , che al 90' finalizza in spaccata il cross didalla sinistra.Non solo: in Germania i calciatori amano LinkedIn La decisione didi utilizzare i social network andando al di là della dinamica dei like e dei follower, e di quel che ne deriva in ...

Robin Gosens si iscrive a Linkedin, la scelta social contro corrente del difensore dell'Inter: "Voglio parlar… La Repubblica

"Instagram va bene, ma probabilmente non è il canale giusto per argomenti davvero profondi", ha scritto il tedesco nel suo primo post. in Germania sono diversi i calciatori che hanno scelto LinkedIn p ...L'esterno dell'Inter, Robin Gosens, ha deciso di iscriversi a Linkedin: ecco le sue dichiarazioni in merito a tale decisione.