Gosens sbarca su Linkedin Per cercare lavoro? No | il motivo è un altro

(Di giovedì 2 marzo 2023) Robinin cerca di? L'approdo del tedesco su, nota piattaforma social prevalentemente dedicata allo scopo, ha generato qualche facile ironia in giro per il web alla luce dei ...

L'obiettivo di, in realtà, è quello di creare una sorta di comunità con cui poter condividere idee ed esperienze, a partire dalla sua storia di vita legata al calcio e a un'esplosione arrivata ...Instagram va molto bene, ma per argomenti davvero profondi probabilmente non è il canale giusto", ha scrittonel suo primo post sulla piattaforma. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(...L'obiettivo di, in realtà, è quello di creare una sorta di comunità con cui poter condividere idee ed esperienze, a partire dalla sua storia di vita legata al calcio e a un'esplosione arrivata ...

INTER, GOSENS SBARCA SU LINKEDIN: "VOGLIO ISPIRARE LE PERSONE" - Sportmediaset Sport Mediaset

L’esterno dell'Inter approda sulla piattaforma social per affrontare tematiche (anche) extracalcistiche e promuovere le tante passioni fuori dal campo. Presto la laurea in psicologia ...Robin Gosens ha deciso di aprire un profilo su LinkedIn per "ispirare le persone". È stato lo stesso tedesco dell'Inter a spiegarlo: “Mi ...