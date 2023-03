(Di giovedì 2 marzo 2023) . L’esterno dell’Inter approda sulla piattaforma ma non per cercare lavoro bensì per parlare di tematiche extra campo e per promuovere le sue passioni.Robinsuma non è alla ricerca di una nuova squadra. La piattaforma conosciuta per la ricerca di un nuovo ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OdeonZ__ : Gosens sbarca su Linkedin. Per cercare lavoro? No, il motivo è un altro - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Gosens sbarca su Linkedin: 'Voglio ispirare le persone' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Gosens sbarca su Linkedin: 'Voglio ispirare le persone' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Gosens sbarca su Linkedin: 'Voglio ispirare le persone' - apetrazzuolo : INTER - Gosens sbarca su Linkedin: 'Voglio ispirare le persone' -

L'obiettivo di, in realtà, è quello di creare una sorta di comunità con cui poter condividere idee ed esperienze, a partire dalla sua storia di vita legata al calcio e a un'esplosione arrivata ...Instagram va molto bene, ma per argomenti davvero profondi probabilmente non è il canale giusto", ha scrittonel suo primo post sulla piattaforma. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(...L'obiettivo di, in realtà, è quello di creare una sorta di comunità con cui poter condividere idee ed esperienze, a partire dalla sua storia di vita legata al calcio e a un'esplosione arrivata ...

Gosens sbarca su Linkedin, ecco il motivo • TAG24 Tag24

L’esterno dell'Inter approda sulla piattaforma social per affrontare tematiche (anche) extracalcistiche e promuovere le tante passioni fuori dal campo. Presto la laurea in psicologia ...Robin Gosens ha deciso di aprire un profilo su LinkedIn per "ispirare le persone". È stato lo stesso tedesco dell'Inter a spiegarlo: “Mi ...