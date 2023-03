Gosens, con il Bologna buoni e inaspettati segnali! Chance con il Lecce? (Di giovedì 2 marzo 2023) L’Inter è tornata dalla trasferta di Bologna con pochissime note positive. Una di queste è la prestazione di Robin Gosens. La buona performance del tedesco contro i rossoblù potrebbe portare Inzaghi a dargli un’altra occasione dal 1? IN CERCA DI CONTINUITÀ – Complice l’infortunio di Federico Dimarco, con il Bologna Robin Gosens è tornato a giocare dal 1?. L’ultima partita del tedesco dall’inizio fu quella contro la Sampdoria, nella quale usci dopo solo un tempo, non lasciando il segno durante la sua permanenza sul campo di gioco. Al Dall’Ara, invece, il tedesco si è rivelato il migliore in campo, dando continuità al buon ingresso in campo contro il Porto. Il numero 8 si è fatto trovare pronto sia difensivamente che in attacco, sfruttando le sponde di Lukaku per andare sul fondo e cercare il cross. Verso la fine della ... Leggi su inter-news (Di giovedì 2 marzo 2023) L’Inter è tornata dalla trasferta dicon pochissime note positive. Una di queste è la prestazione di Robin. La buona performance del tedesco contro i rossoblù potrebbe portare Inzaghi a dargli un’altra occasione dal 1? IN CERCA DI CONTINUITÀ – Complice l’infortunio di Federico Dimarco, con ilRobinè tornato a giocare dal 1?. L’ultima partita del tedesco dall’inizio fu quella contro la Sampdoria, nella quale usci dopo solo un tempo, non lasciando il segno durante la sua permanenza sul campo di gioco. Al Dall’Ara, invece, il tedesco si è rivelato il migliore in campo, dando continuità al buon ingresso in campo contro il Porto. Il numero 8 si è fatto trovare pronto sia difensivamente che in attacco, sfruttando le sponde di Lukaku per andare sul fondo e cercare il cross. Verso la fine della ...

