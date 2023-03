GOOGLE KEEP | UNA APP DAVVERO UTILE PER LE NOSTRE NOTE E NON SOLO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : Widget ridisegnati, nuove emoji e audio migliorato: sono solo alcune delle funzionalità annunciate da Google in arr… -

Le prime tre funzionalità sono volte a consentire la produttività sui dispositivi : Il widget per le note direnderà più semplice la gestione degli appunti e la spunta delle voci dagli ...Produttività migliorata Si parte con, il blocco note intelligente di, che presenterà un nuovo widget con un'organizzazione degli impegni giornalieri più chiara. Gli utenti saranno ...Nel corso del Mobile World Congress di Barcellona ,ha mostrato a tutti le novità in arrivo sui dispositivi Android a partire dal mese di febbraio. Partiamo da: presto, il widget delle note diconsentirà di organizzare gli appunti e di completare le attività dagli elenchi da fare dalla home screen, mostrando reminder, sfondi ...

Novità per Android e WearOS: widget rinnovato per Keep, in Meet meno rumore durante le videochiamate DDay.it

At this year's Mobile World Congress (MWC) held in Barcelona, Google introduced fresh Android and Wear OS features that aim to enhance device connectivity and accessibility. These features consist of ...The Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) under the Ministry of Electronics and Information Technology has revealed that multiple vulnerabilities have been reported in Google Chrome.