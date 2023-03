Gli ucraini aprono il “cimitero” delle armi russe a Kiev: decine di carri armati saltati in aria (video) (Di giovedì 2 marzo 2023) In un video realizzato dal governo ucraino, viene mostrato il cimitero dei mezzi militari russi distrutti dagli ucraini a Kiev: carri armati e mezzi militari russi, distrutti durante la guerra dagli ucraini, posizionati in centro nella capitale ucraina per mostrare le sconfitte dei russi. Le migliaia di armi russe distrutte dall’esercito ucraino Secondo cifre in continua evoluzione, dall’inizio dell’invasione la Russia ha perso un’enorme quantità di truppe, mezzi corazzati e ed equipaggiamenti militari, rivelando così una debolezza inaspettata nel condurre una guerra moderna contro l’Ucraina. Secondo foni militari, l’Ucraina sta diventando un “cimitero di carri armati”. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 marzo 2023) In unrealizzato dal governo ucraino, viene mostrato ildei mezzi militari russi distrutti daglie mezzi militari russi, distrutti durante la guerra dagli, posizionati in centro nella capitale ucraina per mostrare le sconfitte dei russi. Le migliaia didistrutte dall’esercito ucraino Secondo cifre in continua evoluzione, dall’inizio dell’invasione la Russia ha perso un’enorme quantità di truppe, mezzi corazzati e ed equipaggiamenti militari, rivelando così una debolezza inaspettata nel condurre una guerra moderna contro l’Ucraina. Secondo foni militari, l’Ucraina sta diventando un “di”. ...

