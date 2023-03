Gli istituti a tutela dei soggetti incapaci (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel sentire sociale, spesso, accade che si confondano tra loro le figure dell’invalido e dell’incapace ritenendole erroneamente identiche. Si è, al contrario, in presenza di due situazioni ed entità giuridiche tra loro diverse e distinte, anche se in alcuni casi possono essere collegate, costituendo l’invalidità, a volte, uno dei presupposti per vedere accertata e dichiarata l’incapacità di un soggetto. Infatti, nel nostro sistema giuridico, gli invalidi, di per sé, al di là delle specifiche limitazioni derivanti dalla patologia da cui sono colpiti, vengono ritenuti dalla legge totalmente in grado (capaci) di compiere qualsiasi atto ed assumere qualsiasi diritto alla pari di un qualsiasi soggetto “sano”. In altre parole, anche un individuo riconosciuto invalido al 100% con accompagnamento, può svolgere qualsiasi atto previsto dalla legge al pari di qualsiasi ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel sentire sociale, spesso, accade che si confondano tra loro le figure dell’invalido e dell’incapace ritenendole erroneamente identiche. Si è, al contrario, in presenza di due situazioni ed entità giuridiche tra loro diverse e distinte, anche se in alcuni casi possono essere collegate, costituendo l’invalidità, a volte, uno dei presupposti per vedere accertata e dichiarata l’tà di un soggetto. Infatti, nel nostro sistema giuridico, gli invalidi, di per sé, al di là delle specifiche limitazioni derivanti dalla patologia da cui sono colpiti, vengono ritenuti dalla legge totalmente in grado (capaci) di compiere qualsiasi atto ed assumere qualsiasi diritto alla pari di un qualsiasi soggetto “sano”. In altre parole, anche un individuo riconosciuto invalido al 100% con accompagnamento, può svolgere qualsiasi atto previsto dalla legge al pari di qualsiasi ...

