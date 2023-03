Gli imbecilli che chiamano brutta Elly Schlein non capiscono quanto sia pericolosa (Di giovedì 2 marzo 2023) Dicono che Elly Schlein è brutta e, oltre che volgari, sono imbecilli. Se questi sono gli argomenti contro il nuovo corso piddino stiamo freschi. Che io abbia individuato nella neosegretaria un’Accabadora d’Occidente non gli basta. Sui social dà fastidio che su queste pagine abbia definito lei e la sua omologa Alexandria Ocasio-Cortez “nettamente più giovani e più belle” delle accabadore originali, le streghe sarde della buona morte, difficili da non immaginare baffute, canute, sdentate… Hanno tutti letto Platone e credono nel “kalòs kagathòs”, nel bello inseparabile dal buono? Lo escludo. Sono soltanto tifosi dediti al dileggio dell’avversario, speculari agli squallidi che chiamavano Berlusconi “psiconano”. Magari Elly Schlein fosse brutta! Purtroppo non lo è. ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 marzo 2023) Dicono chee, oltre che volgari, sono. Se questi sono gli argomenti contro il nuovo corso piddino stiamo freschi. Che io abbia individuato nella neosegretaria un’Accabadora d’Occidente non gli basta. Sui social dà fastidio che su queste pagine abbia definito lei e la sua omologa Alexandria Ocasio-Cortez “nettamente più giovani e più belle” delle accabadore originali, le streghe sarde della buona morte, difficili da non immaginare baffute, canute, sdentate… Hanno tutti letto Platone e credono nel “kalòs kagathòs”, nel bello inseparabile dal buono? Lo escludo. Sono soltanto tifosi dediti al dileggio dell’avversario, speculari agli squallidi che chiamavano Berlusconi “psiconano”. Magarifosse! Purtroppo non lo è. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudioguerrini : Sono romanista ma non sopporto gli atteggiamenti di #Mourinho Datemi dello juventino, del laziale, potete riempirm… - IMMERSUSEMERG0 : @nuvolaeolga Sta_va_do_r_me_,n_do E_ha_de_tto _che_non_sta_va, be'_ne Anche lei oggi nn è stata bene, lui l'ha accu… - cortilettogang : Eeeeee dove stanno gli imbecilli che oggi ridevano con Donnamaria nel fare il coglione? Ridete su sto cazzo, ora #oriele - LunaticaRoma : RT @uunformat: Oriana: “questi imbecilli che mi fanno pensare imbecilli tutti” Ecco qua, purtroppo Oriana è molto influenzabile e si fa co… - Giada02739927 : @Laly_91_ Lei non si deve più avvicinare ad un essere così solo gli imbecilli non capiscono il gesto di Oriana -

Schlein promette tutto a tutti Per quanto riguarda gli ospedali serve una sanità di prossimità, sempre più territoriale, ... auguri! E una desolata constatazione: imbecillità politica (con il corollario: la mamma degli imbecilli è ... Memorie di un vecchio bocconiano: ritratto rubato di Salvatore Grillo I cartelli con cui tappezzava i muri dell'Università - frasi della serie: 'Solo gli imbecilli hanno certezze. L'unica certezza è la morte. Tutto è mistero'. E la fotocopia del cartellone, ... Carne da cannone e da barcone In mezzo o forse all'ultimo gradino ci sono gli imbecilli che per fare il fighetta si affrettano a pagare quasi 14 euro per comprarsi un panino al grillo, come è accaduto a Milano. Si tratta di ... Per quanto riguardaospedali serve una sanità di prossimità, sempre più territoriale, ... auguri! E una desolata constatazione: imbecillità politica (con il corollario: la mamma degliè ...I cartelli con cui tappezzava i muri dell'Università - frasi della serie: 'Solohanno certezze. L'unica certezza è la morte. Tutto è mistero'. E la fotocopia del cartellone, ...In mezzo o forse all'ultimo gradino ci sonoche per fare il fighetta si affrettano a pagare quasi 14 euro per comprarsi un panino al grillo, come è accaduto a Milano. Si tratta di ... Guida per difendersi dagli imbecilli la Repubblica Guida per difendersi dagli imbecilli Nemico che non risparmia nessuno. Siamo sempre gli idioti di qualcun altro. Ciò detto, sarà possibile tracciare una Storia dell'imbecillità Se sì, chi è l'imbecille contemporaneo Dove e come si ... De Luca asfalta Sanremo, un gruppo di imbecilli: e se la prende con uno gli sfrantumati. Ecco questa è la gerarchia“. Una sorta del peggio del peggio, secondo il governatore. Di coloro che credono di essere moderni e che invece, sono le sue parole testuali, non sono altro ... Nemico che non risparmia nessuno. Siamo sempre gli idioti di qualcun altro. Ciò detto, sarà possibile tracciare una Storia dell'imbecillità Se sì, chi è l'imbecille contemporaneo Dove e come si ...gli sfrantumati. Ecco questa è la gerarchia“. Una sorta del peggio del peggio, secondo il governatore. Di coloro che credono di essere moderni e che invece, sono le sue parole testuali, non sono altro ...