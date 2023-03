Gli esordienti giallorossi Carfora e Agnello in coro: “Felici per il debutto, ma quanto rammarico per la sconfitta” (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn una serata che più buia non si può l’unico barlume di speranza per il club giallorosso può essere l’esordio di due giovani ragazzi provenienti dal settore giovanile. Lorenzo Carfora ha esordito in giallorosso da neo diciassettenne sin dai primi minuti del secondo tempo al posto di un frastornato Foulon. L’attaccante dell’under 17 e della Primavera sannita ha commentato il suo primo passo tra i professionisti. “Peccato per il risultato. – ha detto Carfora – abbiamo giocato una buona partita contro una grande squadra. Mi aspettavo di giocare ma non dall’inizio del seocndo tempo. Sin da piccolo ho sempre avuto il coraggio di chiamare palla e non mi è mancato all’esordio in B. Il settore giovanile giallorosso mi sta dando tanto e mi mancava questo esordio che ho raggiunto con sudore. A fine match Stellone mi ha fatto i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn una serata che più buia non si può l’unico barlume di speranza per il club giallorosso può essere l’esordio di due giovani ragazzi provenienti dal settore giovanile. Lorenzoha esordito in giallorosso da neo diciassettenne sin dai primi minuti del secondo tempo al posto di un frastornato Foulon. L’attaccante dell’under 17 e della Primavera sannita ha commentato il suo primo passo tra i professionisti. “Peccato per il risultato. – ha detto– abbiamo giocato una buona partita contro una grande squadra. Mi aspettavo di giocare ma non dall’inizio del seocndo tempo. Sin da piccolo ho sempre avuto il coraggio di chiamare palla e non mi è mancato all’esordio in B. Il settore giovanile giallorosso mi sta dando tanto e mi mancava questo esordio che ho raggiunto con sudore. A fine match Stellone mi ha fatto i ...

