Gli anarchici tornano in piazza | assedio alla sede di FdI | alta tensione

(Di giovedì 2 marzo 2023) Oggi pomeriggio un presidio sotto ladi Fratelli d'Italia a Milano. Sabato, invece, la manifestazione a Torino. Continuala lotta degliper «il compagno Alfredo». Fuori dal carcere ci sono loro, dentro c'è lui, Cospito, che si dice «pronto a morire per far conoscere al mondo cosa è veramente il 41 bis». Nonostante la sentenza della Corte di Cassazione arrivata il 24 febbraio scorso, la vicenda del detenuto anarchico in sciopero della fame da ottobre è tutt'altro che conclusa. Il legale di Cospito, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, ha annunciato la possibilità di presentare ricorsoCorte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. E ieri, durante una conferenza stampa in Senato, ha chiarito: «Stiamo analizzando la possibilità di richiedere un provvedimento di urgenza». L'urgenza è legata alle condizioni di ...

A indicare nei militantii più pericolosi in Italia - in quanto i più determinati a promuovere, 'attraverso una propaganda di taglio fortemente istigatorio, progettualità di lotta ...L'anarchico in sciopero della fame torna a scagliarsi contro il carcere duro: 'Ci sono 750 persone che lo subiscono senza fiatare'. L'avvocato difensore: 'Faremo ricorso al Cedu'. Domanitornano a protestare in piazza a ...Lo ha fatto sapere la polizia stessa che durantescontri ha usato granate assordanti, getti d'...Itamar Ben Gvir che ha fatto pressione per l'intervento contro quelli che ha definito "". ...

"Oggi sono pronto a morire per fare conoscere al mondo cos’è veramente il 41 bis". Alfredo Cospito non arretra. E in una lettera, scritta prima del trasferimento da Sassari a Opera e resa nota ieri da ...Alle ultime dichiarazioni del detenuto che esortava, dopo la sua imminente morte, a continuare la sua battaglia, numerosi sono stati gli appelli anarchici nel web che sostengono una vendetta contro lo ...