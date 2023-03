Gli amputano il pene ma il tumore non c'è: medico nei guai (Di giovedì 2 marzo 2023) Un delicato intervento chirurgico, l'amputazione del pene, riuscito con successo prima della scoperta: del tumore non vi era nessuna traccia. Per questo motivo un urologo è finito sotto accusa, con il paziente che chiede di essere... Leggi su europa.today (Di giovedì 2 marzo 2023) Un delicato intervento chirurgico, l'amputazione del, riuscito con successo prima della scoperta: delnon vi era nessuna traccia. Per questo motivo un urologo è finito sotto accusa, con il paziente che chiede di essere...

