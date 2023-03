Glenn Close e Anders Danielsen Lie star del film tratto da The Summer Book | celebre libro finlandese

(Di giovedì 2 marzo 2023) The, il famoso, diventerà un lungometraggio che potrà contare sulla presenza dinel suo cast.(di recente coinvolta anche in un progetto seriale) eLie saranno i protagonisti della versione cinematografica di The, il romanzo firmato da Tove Jansson. A riportare in esclusiva la notizia è stato Deadline, confermando che questo progetto verrà diretto e prodotto da Charlie McDowell con la sua Case Studys. In base a quello che sappiamo Theracconta la storia di una giovane ragazza e di sua ...

Come Attrazione fatale si svilupperà non ve lo diciamo, anche se coloro che hanno visto il film originale con Michael Douglas e la grandesanno bene che i colpi di scena non mancheranno , ...... Michael Douglas e. Nella nuova serie vedremo invece Joshua Jackson (indimenticabile Pacey Witter di Dawson's Creek ) nel ruolo di Dan Gallagher , mentre Lizzy Caplan (vista in Mean ...... la serie remake dell'omonimo film cult del 1987 che aveva come protagonisti Michael Douglas e. Atteso in streaming su Paramount+ anche in Italia, dal prossimo 1° maggio (con 2 episodi ...

Forse non tutti sanno che Alex Forrest, il personaggio interpretato da Glenn Close nel film cult degli anni '80 Attrazione Fatale è stato inserito al 7º posto nella lista dei villains più cattivi dell ...