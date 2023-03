Giuseppe Galassi managing director di Fiat e Abarth in Italia

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 2 marzo 2023), 41 anni, pugliese, è da oggi ildiinnell’ambito dell’organizzazione di Stellantis Italy, di cui il Santo Ficili è il responsabile.ha iniziato l’attività nel Grupponel 2006. Nei 17 anni di carriera, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno in ambito Sales e Marketing, sia insia all’estero, maturando una significativa esperienza nel settore automotive. È stato responsabile Marketing Mopar prima in Svizzera dal 2011 al 2013, poi in Germania fino al 2016. Da maggio 2016 è stato responsabile Marketing & Communication per Mopar Service, Parts & Customer Care per tutta l’Emea e membro del Mopar Global Leadership Team ...