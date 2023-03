Gipave | il brevetto di Itechimica per la corsia dei veicoli elettrici autonomi alimentati con tecnologia wireless sulla A4

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 2 marzo 2023) Per innovare ci vuole un lavoro di squadra. Ne è convinto Alessandro Giannattasio, vicepresidente di Iterchimica, che produce additivi di ultima generazione per asfalti e tecnologie a ridotto impatto ambientale. L’azienda, che ha chiuso il 2022 con 24 milioni di fatturato, ha 65 dipendenti, il quartier generale a Suisio e società commerciali e agenti distributori in 80 Paesi del mondo (dal Nord Africa al Medio Oriente, dall’Europa dell’Est all’America centrale e meridionale). “La svolta è arrivata circa 6 anni fa, con un progetto finanziato con 6 milioni e mezzo di fondi POR FESR di Regione Lombardia (si tratta del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 sull’Innovazione e competitività, ndr) e che ci ha visto in cordata con un gruppo di aziende, l’Università degli Studi di Milano Bicocca e A2A”. Da questo lavoro in team, “che ci siamo quasi ...