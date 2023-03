Gip scafisti: “Io su graticola per uso frasi desuete” (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – “Mi fa piacere che la stampa abbia avuto un motivo per fare sensazionalismo per qualche frase. Parliamo di poche frasi su 50 pagine di provvedimento di custodia cautelare…”. E’ amareggiato il gip del Tribunale Michele Ciociola, che ieri ha firmato l’ordinanza che ha convalidato l’arresto di due dei tre scafisti che guidavano la barca naufragata davanti alle coste di Crotone. Il suo provvedimento è stato duramente criticato per alcune espressioni usate. Qualcuno ha parlato di “ordinanza choc”, “bizzarra”, “spericolata” e altri di “ironia noir”. Ma cosa ha scritto Ciociola? Gli “aurighi dei natanti” per parlare degli scafisti dei migranti. Il tragico naufragio di domenica diventa “l’ultima mareggiata pitagorica”. E’ un documento condito da un linguaggio forbito e da toni sarcastici, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – “Mi fa piacere che la stampa abbia avuto un motivo per fare sensazionalismo per qualche frase. Parliamo di pochesu 50 pagine di provvedimento di custodia cautelare…”. E’ amareggiato il gip del Tribunale Michele Ciociola, che ieri ha firmato l’ordinanza che ha convalidato l’arresto di due dei treche guidavano la barca naufragata davanti alle coste di Crotone. Il suo provvedimento è stato duramente criticato per alcune espressioni usate. Qualcuno ha parlato di “ordinanza choc”, “bizzarra”, “spericolata” e altri di “ironia noir”. Ma cosa ha scritto Ciociola? Gli “aurighi dei natanti” per parlare deglidei migranti. Il tragico naufragio di domenica diventa “l’ultima mareggiata pitagorica”. E’ un documento condito da un linguaggio forbito e da toni sarcastici, ...

