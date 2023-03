Giovani promesse: Conor Gallagher, centrocampista box-to-box (Di giovedì 2 marzo 2023) Conor Gallagher è una calciatore britannico che, nonostante la sua giovane età, ha già dimostrato di avere delle indiscutibili caratteristiche da tenere sotto controllo. Il giocatore, originario di Epsom, si presenta come un centrocampista box-to-box, in grado di mantenere alti i ritmi partita e attaccare la profondità. Le sue abilità in fase offensiva sono interessanti ed è bravo sia nei tackle sia nei passaggi. Nella rubrica Giovani promesse non poteva mancare una breve analisi sul giovane Blues, centrocampista del Chelsea e della Nazionale Inglese. La storia di Conor Gallagher Calcisticamente parlando, il giovane talento inglese è cresciuto nelle Epsom Eagles, poi nel 2008 il grande salto: entra a far parte del settore Giovanile ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 2 marzo 2023)è una calciatore britannico che, nonostante la sua giovane età, ha già dimostrato di avere delle indiscutibili caratteristiche da tenere sotto controllo. Il giocatore, originario di Epsom, si presenta come unbox-to-box, in grado di mantenere alti i ritmi partita e attaccare la profondità. Le sue abilità in fase offensiva sono interessanti ed è bravo sia nei tackle sia nei passaggi. Nella rubricanon poteva mancare una breve analisi sul giovane Blues,del Chelsea e della Nazionale Inglese. La storia diCalcisticamente parlando, il giovane talento inglese è cresciuto nelle Epsom Eagles, poi nel 2008 il grande salto: entra a far parte del settorele ...

