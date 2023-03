Giornata mondiale dell’udito. 3 marzo (Di giovedì 2 marzo 2023) La perdita dell’udito, o tecnicamente, “ipoacusia”, è una condizione molto comune e diffusa. L’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) stima che il 20% circa della popolazione mondiale ne sia affetta e che essa si manifesti in maniera invalidante in 430 milioni di soggetti nel mondo. L’incidenza dei problemi di udito aumenta con l’aumentare dell’età e, secondariamente all’aumento dell’aspettativa di vita, sempre più persone ne risultano affette. Per ridurre le possibili conseguenze negative, la perdita uditiva dev’essere identificata e trattata il prima possibile. L’ OMS ha quindi proclamato per il giorno 3 marzo 2023 la “Giornata mondiale dell’udito” che ha il dichiarato obiettivo di sensibilizzare la popolazione sul tema del deficit uditivo, un aspetto della ... Leggi su udine20 (Di giovedì 2 marzo 2023) La perdita, o tecnicamente, “ipoacusia”, è una condizione molto comune e diffusa. L’Organizzazionedella Sanità (OMS) stima che il 20% circa della popolazionene sia affetta e che essa si manifesti in maniera invalidante in 430 milioni di soggetti nel mondo. L’incidenza dei problemi di udito aumenta con l’aumentare dell’età e, secondariamente all’aumento dell’aspettativa di vita, sempre più persone ne risultano affette. Per ridurre le possibili conseguenze negative, la perdita uditiva dev’essere identificata e trattata il prima possibile. L’ OMS ha quindi proclamato per il giorno 32023 la “” che ha il dichiarato obiettivo di sensibilizzare la popolazione sul tema del deficit uditivo, un aspetto della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? Il 3 marzo è la Giornata Mondiale della #Natura (#WorldWildlifeDay), istituita dalle Nazioni Unite per sensibiliz… - fanpage : Il #3Marzo di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell'Udito L’OMS ricorda l’enorme diffusione e le consegue… - Radio1Rai : ??#WorldWildlifeDay #WWD2023 Il #3marzo è la Giornata Mondiale della Natura selvatica per proteggere la… - LauraBi17439506 : RT @LNDC_NAZIONALE: Un lupo è stato salvato dal personale di @StradeAnas, società con cui portiamo avanti una collaborazione in favore degl… - InfoAmb : RT @ARPALazio: Domani #4marzo si celebra la Giornata Mondiale dell'#ingegneria per lo #SviluppoSostenibile indetta da @unesco. Con l'occasi… -