Giorgia Meloni incontra Nicole, la bambina con la sindrome Pandas: ecco i sintomi di questa malattia rara. L'esperto: "E' difficile da riconoscere e diagnosticare"

Nicole ha 12 anni e soffre di una malattia che l'ha spinta addirittura a scrivere ed incontrare la premier Giorgia Meloni per chiederle di essere aiutata a guarire. Nicole soffre della sindrome di Pandas, un disturbo neuropsichiatrico molto raro e non riconosciuto in Italia. Una sindrome molto difficile da diagnosticare e su cui si sono sviluppate molte ipotesi, tutte ancora da dimostrare. Con il termine Pandas, acronimo inglese che sta per Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections, si intende una serie di disturbi neuropsichiatrici pediatrici autoimmuni associati a infezioni Streptococciche, soprattutto da Streptococco beta-emolitico ...

