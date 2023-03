Giorgia Meloni incontra Nicole, 12 anni: "Mamma, lei ci aiuterà" (Di giovedì 2 marzo 2023) Una volta uscita, riporta Leggo, Nicole ha mostrato tutta la sua speranza: 'Mamma, lei ci aiuterà', ha detto riferendosi alla Meloni. 'È stata molto disponibile, sarebbe venuta lei da noi, a Parma - ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Una volta uscita, riporta Leggo,ha mostrato tutta la sua speranza: ', lei ci', ha detto riferendosi alla. 'È stata molto disponibile, sarebbe venuta lei da noi, a Parma - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Nel 2015 dopo un naufragio Giorgia Meloni chiese che io fossi indagato per Strage Colposa.Fu un atto di puro sciaca… - ANI : Delhi | PM Narendra Modi welcomes Italian PM Giorgia Meloni to India - ZanAlessandro : Le donne sono vittime di Giorgia Meloni e delle sue politiche reazionarie, non di una fantomatica “ideologia gender… - Alessan15927371 : RT @SecolodItalia1: “Giorgia aiutami a guarire”: bimba con malattia rara scrive al premier. Meloni la riceverà domani - RosarioLavorgna : Rivolgo un appello alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro Raffaele Fitto, che si occupa tra l’a… -