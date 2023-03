Giorgia Meloni in India: "Rafforzeremo le relazioni" (Di giovedì 2 marzo 2023) AGI - "Questo è il mio primo viaggio bilaterale in Asia dall'inizio del mandato. È stata una splendida accoglienza, nel 75esimo anniversario delle nostre relazioni bilaterali con l'India e sono certa che riusciremo a rafforzarle". Comincia così la visita ufficiale in India del premier Giorgia Meloni, arrivata a New Delhi per la prima tappa del suo tour fra Asia e Medio Oriente. Al suo arrivo nella residenza del presidente Indiano a New Delhi, il presidente Meloni ha ricevuto gli onori da un picchetto delle forze armate Indiane di terra, della Marina, dell'Aeronautica e della Cavalleria. Dopo gli inni nazionali dei due Paesi, Giorgia Meloni ha incontrato il primo ministro Narendra Modi, con il quale ha avuto ... Leggi su agi (Di giovedì 2 marzo 2023) AGI - "Questo è il mio primo viaggio bilaterale in Asia dall'inizio del mandato. È stata una splendida accoglienza, nel 75esimo anniversario delle nostrebilaterali con l'e sono certa che riusciremo a rafforzarle". Comincia così la visita ufficiale indel premier, arrivata a New Delhi per la prima tappa del suo tour fra Asia e Medio Oriente. Al suo arrivo nella residenza del presidenteno a New Delhi, il presidenteha ricevuto gli onori da un picchetto delle forze armatene di terra, della Marina, dell'Aeronautica e della Cavalleria. Dopo gli inni nazionali dei due Paesi,ha incontrato il primo ministro Narendra Modi, con il quale ha avuto ...

