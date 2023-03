Giorgia Meloni in India incontra Modi: cita Ghandi e Giuseppe Mazzini (Di giovedì 2 marzo 2023) Giorgia Meloni è a Nuova Delhi, in India, per partecipare all'incontro bilaterale con il primo ministro Indiano Narendra Modi. 'È stata una splendida accoglienza. È il mio primo viaggio bilaterale in ... Leggi su globalist (Di giovedì 2 marzo 2023)è a Nuova Delhi, in, per partecipare all'incontro bilaterale con il primo ministrono Narendra. 'È stata una splendida accoglienza. È il mio primo viaggio bilaterale in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Nel 2015 dopo un naufragio Giorgia Meloni chiese che io fossi indagato per Strage Colposa.Fu un atto di puro sciaca… - ANI : Delhi | PM Narendra Modi welcomes Italian PM Giorgia Meloni to India - ZanAlessandro : Le donne sono vittime di Giorgia Meloni e delle sue politiche reazionarie, non di una fantomatica “ideologia gender… - guttolo : #Vauro che bacerebbe #Berlusconi sulla bocca, #Sgarbi che chiede a Silvio un programma per #Santoro, #Arcilesbica c… - arte_teca : RT @ZanAlessandro: Le donne sono vittime di Giorgia Meloni e delle sue politiche reazionarie, non di una fantomatica “ideologia gender”, fa… -