Giorgia Meloni contro l’ideologia gender | si spacca il fronte femminista

La premier Giorgia Meloni critica apertamente l'ideologia di genere e spacca il fronte femminista, come riportato nell'intervista a Grazia: "Dare la possibilità a un uomo, al di là di qualsiasi percorso intrapreso, di dichiararsi donna nuocerebbe alle donne stesse", queste le sue dichiarazioni. Giorgia Meloni: ideologia gender sarebbe a discapito delle donne Giorgia Meloni – Ph Credit Getty ImagesGiorgia Meloni in un'intervista a Grazia si schiera contro l'ideologia di genere con parole che aprono un fronte di pro e di contro dagli ambienti femministi. Secondo quanto riportato dalla premier, ...

