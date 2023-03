Giorgia Meloni a Nuova Dehli vede Modi ' Rafforzeremo le relazioni con l' India'

(Di giovedì 2 marzo 2023) - Sul tavolo un patto di cooperazione in materia di sicurezza e difesa tra i due Paesi ma anche il tema delle migrazioni. Con la premier anche Antonio Tajani per il G20 dei ministri degli ...

- Sul tavolo un patto di cooperazione in materia di sicurezza e difesa tra i due Paesi ma anche il tema delle migrazioni. Con la premier anche Antonio Tajani per il G20 dei ministri degli ...La premier oggi a Nuova Delhi rende omaggio al memoriale di Gandhi: "Lui e Mazzini due patrioti" Al via la missione in India della premier. La presidente del Consiglio è oggi a Nuova Delhi, dove incontrerà sia il primo ministro indiano Narendra Modi sia la presidente della Repubblica d'India Droupadi Murmu. "Grazie per ...È atterrata a Nuova Delhi, che assieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani , è stata accolta dal premier indiano Narendra Modi nel primo viaggio in Asia dall'inizio del mandato. Tra le prime tappe della ...

NUOVA DELHI (Reuters) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata oggi in India, in un momento in cui i due paesi cercano di migliorare le relazioni bilaterali che hanno sofferto a ...