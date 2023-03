Giorgetti, un ministro osservato speciale: tutti i dossier (Di giovedì 2 marzo 2023) Giancarlo Giorgetti ha un problema. Anzi, ne ha almeno nove. E non parliamo di equilibri politici interni della Lega o di altri giochi di palazzo. No, Giorgetti si trova di fronte alla partita più difficile della sua lunghissima carriera politica. C’è il tema del Superbonus, che è vero che ha creato un effetto “allucinogeno” (copyright suo) sul mercato, ma intanto – conti alla mano – rappresenta un peso che ha portato il deficit all’8% del pil, come recita la Nadef. Ma non può essere cancellato con un tratto di penna lasciando in braghe di tela imprese, lavoratori e privati cittadini che vogliono rifare le facciate delle loro abitazioni. Né però si può continuare ad alimentare un sistema che ha drogato il mercato e ha creato una sorta di moneta parallela (derivante dalla cessione dei crediti). Giorgetti non ha neanche l’alibi di poter ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 2 marzo 2023) Giancarloha un problema. Anzi, ne ha almeno nove. E non parliamo di equilibri politici interni della Lega o di altri giochi di palazzo. No,si trova di fronte alla partita più difficile della sua lunghissima carriera politica. C’è il tema del Superbonus, che è vero che ha creato un effetto “allucinogeno” (copyright suo) sul mercato, ma intanto – conti alla mano – rappresenta un peso che ha portato il deficit all’8% del pil, come recita la Nadef. Ma non può essere cancellato con un tratto di penna lasciando in braghe di tela imprese, lavoratori e privati cittadini che vogliono rifare le facciate delle loro abitazioni. Né però si può continuare ad alimentare un sistema che ha drogato il mercato e ha creato una sorta di moneta parallela (derivante dalla cessione dei crediti).non ha neanche l’alibi di poter ...

