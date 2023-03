Giocatrice e capitana del Pakistan di hockey morta nel naufragio di Cutro | la triste storia di Shahida Raza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TatinaRed : RT @AndreaPecchia1: Fra le 67 vittime del #naufragio di #Crotone c'era anche Shahida #Raza. Aveva 27 anni ed era la capitana della nazional… - circular_timey : RT @AndreaPecchia1: Fra le 67 vittime del #naufragio di #Crotone c'era anche Shahida #Raza. Aveva 27 anni ed era la capitana della nazional… - CoradduzzaMaria : RT @AndreaPecchia1: Fra le 67 vittime del #naufragio di #Crotone c'era anche Shahida #Raza. Aveva 27 anni ed era la capitana della nazional… - RaffrubRaffaele : RT @AndreaPecchia1: Fra le 67 vittime del #naufragio di #Crotone c'era anche Shahida #Raza. Aveva 27 anni ed era la capitana della nazional… - antocaf : RT @AndreaPecchia1: Fra le 67 vittime del #naufragio di #Crotone c'era anche Shahida #Raza. Aveva 27 anni ed era la capitana della nazional… -

E' la stessa Federhockey pakistana a ufficializzarlo esprimendo cordoglio per la perdita della. Non c'è stato nulla da fare per l'atleta di 27 anni, che ha rappresentato il suo Paese in ...Tra queste, c'era anche una coraggiosadi calcio e hockey. Strage di Crotone, addio a ... Nella sua nazione un volto noto: era ladella nazionale di hockey del Pakistan, oltre che ...La morte dellaè stata confermata dalla Pakistan Hockey Federation . Shahida aveva deciso di affrontare i rischi della traversata dalla Turchia pur di scappare via dalle persecuzioni del ...

Su quel barcone a Cutro è morta anche Shahida, la capitana della nazionale pachistana di hockey RaiNews

Aveva 27 anni, Shahida. Aveva divorziato ed era rimasta sola a crescere la figlia, che non era con lei sul barcone partito dalla Turchia e naufragato a pochi metri dalla meta: l'Italia, l'Europa ...Shahida Raza è stata identificata tra le vittime del tragico incidente di un barcone di migranti avvenuto lo scorso fine settimana ...