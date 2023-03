Gianni Morandi torna in tour: «”C’era un ragazzo” fu premiata a Mosca per la pace. Oggi? Viene cantata contro l’invasione russa» (Di giovedì 2 marzo 2023) «Sono veramente felice per Elly Schlein. Non è nata così, ha un bel curriculum ed è partita da lontano. Sono contento che ci siano due donne a guidare i due partiti più importanti del Paese». Riflessivo, ma anche ironico: così Gianni Morandi si presenta ai giornalisti a quasi un mese dalla fine di Sanremo 2023 e alla vigilia dell’uscita di EVVIVA!, il suo nuovo album che da domani 3 marzo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Sono molti i temi toccati dallo storico cantante: dalla politica al rapporto con la musica. Ma anche la relazione con i nipoti più giovani e l’amicizia con Amadeus. Con quest’ultimo – racconta Morandi – «mi sono trovato davvero bene, è un persona tranquilla e serena. Basta pensare a come aveva reagito alla performance di Blanco…». Ma l’ipotesi di tornare al Festival al fianco di ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 marzo 2023) «Sono veramente felice per Elly Schlein. Non è nata così, ha un bel curriculum ed è partita da lontano. Sono contento che ci siano due donne a guidare i due partiti più importanti del Paese». Riflessivo, ma anche ironico: cosìsi presenta ai giornalisti a quasi un mese dalla fine di Sanremo 2023 e alla vigilia dell’uscita di EVVIVA!, il suo nuovo album che da domani 3 marzo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Sono molti i temi toccati dallo storico cantante: dalla politica al rapporto con la musica. Ma anche la relazione con i nipoti più giovani e l’amicizia con Amadeus. Con quest’ultimo – racconta– «mi sono trovato davvero bene, è un persona tranquilla e serena. Basta pensare a come aveva reagito alla performance di Blanco…». Ma l’ipotesi dire al Festival al fianco di ...

