Gianni Morandi torna con l’album “Evviva!” e dal 10 marzo è in tour “Go Gianni Go” (Di giovedì 2 marzo 2023) Milano – «In Russia fui premiato, cantavo a favore della pace: oggi le cose si sono rivoltate, il tema della guerra è presente e spero che si mettano anche d’accordo». Lo ha ricordato Gianni Morandi alla presentazione del suo nuovo album “Evviva!”, in uscita il 3 marzo 2023, e del tour “Go Gianni Go” nei palazzetti di Rimini, Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino, Ancona, Bari e Eboli. «Il disco è nato nel giorno del mio incidente alla mano di due anni fa – ha confessato – Mi chiamò Lorenzo Jovanotti per confortarmi, ero giù di morale e lui ebbe parole che mi fecero bene; poi mi propose la canzone “L’allegria” e da lì è nata una collaborazione speciale, a fare concerti con lui, abbiamo anche cantato con Fiorello insieme. Ci sono canzoni “Stasera gioco ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 2 marzo 2023) Milano – «In Russia fui premiato, cantavo a favore della pace: oggi le cose si sono rivoltate, il tema della guerra è presente e spero che si mettano anche d’accordo». Lo ha ricordatoalla presentazione del suo nuovo album “”, in uscita il 32023, e del“GoGo” nei palazzetti di Rimini, Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino, Ancona, Bari e Eboli. «Il disco è nato nel giorno del mio incidente alla mano di due anni fa – ha confessato – Mi chiamò Lorenzo Jovanotti per confortarmi, ero giù di morale e lui ebbe parole che mi fecero bene; poi mi propose la canzone “L’allegria” e da lì è nata una collaborazione speciale, a fare concerti con lui, abbiamo anche cantato con Fiorello insieme. Ci sono canzoni “Stasera gioco ...

