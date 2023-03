Giancarlo Padovan | “Abbiamo capito che l’unica anti-Napoli è la Juventus di Massimiliano Allegri”

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ai microfoni di calciomercato.com, è intervenuto il giornalista. Tra i vari temi toccati, si è parlato dell’ultima vittoria dellacontro il Torino e dei bianconeri che, a detta di, rappresentain questo momento: “Dovevamo arrivare alla ventiquattresima giornata per scoprire che sul campo c’è un’unica, si trova a L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ava01736732 : RT @cmdotcom: Giancarlo Padovan è il nuovo direttore di - odiosuning2 : RT @cmdotcom: Giancarlo Padovan è il nuovo direttore di - enrick81 : @napoliforever89 @DursoAVita1 @famigliasimpson @yosoyelfanal @Tvottiano @misterf_tweets @1vs100tw @CIAfra73… - francGuerrieri : RT @cmdotcom: Giancarlo Padovan è il nuovo direttore di - sportli26181512 : Giancarlo Padovan è il nuovo direttore di -

Cambio alla direzione di Calciomercato.com. Gianni Visnadi passa il testimone a, da marzo nuovo direttore della testata dedicata al calcio. Veneto, giornalista professionista dal 1982,ha una lunga carriera nello sport. Oltre ad aver lavorato per ...Nelle scorse ore il giornalista sportivoha commentato la rinascita della Juventus , promuovendo la squadra bianconera come prima e unica "anti - Napoli". Della vittoria ottenuta dalla "Vecchia Signora" nel Derby di Torino ...Cambio di guardia alla direzione di Calciomercato.com . A un anno dalla sua nomina , Gianni Visnadi passa il testimone a, che assume il ruolo di nuovo Direttore della testata., veneto, giornalista professionista dal 1982, ha una varia e ricca esperienza. Ha lavorato per Repubblica e Corriere ...

Giancarlo Padovan è il nuovo Direttore di Calciomercato.com Media Key

Secondo Brambati la Juve, senza la penalizzazione del -15 in campionato, sarebbe una delle più accreditate per arrivare in Champions ...Giancarlo Padovan, giornalista sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni shock sul futuro della Juventus: cosa accadrà ancora alla società