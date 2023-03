Giancarlo Giorgetti: "I bonus edilizi avevano creato un effetto allucinogeno" (Di giovedì 2 marzo 2023) Il ministro dell'Economia: quell'ingranaggio aveva generato un'illusione. Certi cittadini e certe imprese hanno iniziato a dare per scontato che lo Stato avrebbe pagato subito a tutti l'intero costo dei lavori, non a rate in cinque anni. Ma questo non è mai stato un diritto Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 marzo 2023) Il ministro dell'Economia: quell'ingranaggio aveva generato un'illusione. Certi cittadini e certe imprese hanno iniziato a dare per scontato che lo Stato avrebbe pagato subito a tutti l'intero costo dei lavori, non a rate in cinque anni. Ma questo non è mai stato un diritto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tizio8020 : RT @Wikileaks_Ita: Il Min Giancarlo #Giorgetti #Mise #Lega ha incontrato #ISPI e il gruppo italiano della Commissione #Trilateral per ricev… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Non possiamo mettere in discussione ciò che è stato approvato a Bali e qualsiasi altra soluzione sarebbe un arretramento… - Eugenio85428611 : RT @italianprometeo: 'Non possiamo mettere in discussione ciò che è stato approvato a Bali e qualsiasi altra soluzione sarebbe un arretrame… - iurimoscardi : RT @paolocosta: La cosa più divertente di questa vicenda è che, prima di essere sottoposto al voto del Parlamento europeo, il provvedimento… - LauraRewind : RT @DanielaZini1: @LauraRewind La rete di potere di Giancarlo Giorgetti Ministeri, consulenze, burocrazie e affari. Una rete di amici lomba… -