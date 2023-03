Giaele “costretta” a non parlare con Antonella? La rivelazione inedita al GF Vip (Di giovedì 2 marzo 2023) In queste ore, Giaele De Donà ha fatto delle dichiarazioni molto pesanti nella casa del Grande Fratello Vip. In particolar modo, la ragazza ha svelato alcuni retroscena che riguardano Edoardo Tavassi, Luca Onestini e Micol Incorvaia. Stando a quanto emerso, pare che i tre abbiano “costretto” l’influencer e altre persone a non rivolgere la parola ad Antonella Fiordelisi. Vediamo nel dettaglio quello che è emerso. Le inedite confessioni di Giaele De Donà su alcuni concorrenti del GF Vip I complotti nella casa del GF Vip continuano a farsi sentire. Nel corso di una confessione con Oriana Marzoli, Giaele ha gettato nove ombre sulla faccenda. Nello specifico, la ragazza ha ammesso che alcuni compagni d’avventura l’avessero insultata e le avessero detto di non dover più rivolgere la parola ad Antonella ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 2 marzo 2023) In queste ore,De Donà ha fatto delle dichiarazioni molto pesanti nella casa del Grande Fratello Vip. In particolar modo, la ragazza ha svelato alcuni retroscena che riguardano Edoardo Tavassi, Luca Onestini e Micol Incorvaia. Stando a quanto emerso, pare che i tre abbiano “costretto” l’influencer e altre persone a non rivolgere la parola adFiordelisi. Vediamo nel dettaglio quello che è emerso. Le inedite confessioni diDe Donà su alcuni concorrenti del GF Vip I complotti nella casa del GF Vip continuano a farsi sentire. Nel corso di una confessione con Oriana Marzoli,ha gettato nove ombre sulla faccenda. Nello specifico, la ragazza ha ammesso che alcuni compagni d’avventura l’avessero insultata e le avessero detto di non dover più rivolgere la parola ad...

