Già icone di bellezza, ecco chi sono i nuovi volti dei brand beauty (Di giovedì 2 marzo 2023) sono attrici, cantanti e giovanissime influencer le nuove testimonial beauty del 2023: icone e figure di riferimento per la Gen Z, non parlano solo di bellezza ma anche di valori e auto-affermazione. Qualche esempio? L’ultimo annuncio arriva da Chanel: Whitney Peak, attrice del reboot di Gossip Girl, è stata scelta come nuuova testimonial per la fragranza “Coco Mademoiselle”. Ma ancora, Bella Hadid entra a far parte delle team di “muse” di Charlotte Tilbury e Melissa Barrera, attrice messicana, è nuova Global Ambassador di Clinique. Non ultima, Sydney Sweeney che, dopo il successo della serie cult “Euphoria”, è la protagonista della campagna Armani beauty per la fragranza “My Way”. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 2 marzo 2023)attrici, cantanti e giovanissime influencer le nuove testimonialdel 2023:e figure di riferimento per la Gen Z, non parlano solo dima anche di valori e auto-affermazione. Qualche esempio? L’ultimo annuncio arriva da Chanel: Whitney Peak, attrice del reboot di Gossip Girl, è stata scelta come nuuova testimonial per la fragranza “Coco Mademoiselle”. Ma ancora, Bella Hadid entra a far parte delle team di “muse” di Charlotte Tilbury e Melissa Barrera, attrice messicana, è nuova Global Ambassador di Clinique. Non ultima, Sydney Sweeney che, dopo il successo della serie cult “Euphoria”, è la protagonista della campagna Armaniper la fragranza “My Way”. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperElis2 : Nel lontano 2000 eravamo in #Finlandia, siamo arrivati al confine con la Russia, una sbarra in mezzo al bosco. Ric… - cinn4monwhale : Tedros e agatha due icone bisessuali anche se sophie e agatha so già che non potranno essere una coppi - xlokialmighty : NOOO PERCHÉ NON L? HANNO INQUADRAT? SONO DELLE ICONE IO GIÀ LO SO - Simo38473 : P.S.: Le uniche a cui NON mi sto riferendo sono le prime due dell'elenco (le icone della lega delle stelle) e l'ult… -

Settimana della moda di Parigi, giorno 3: borse, una giungla e una moda per guardare con fiducia al presente ... cantanti, icone di stile una seduta accanto all'altra. Ecco tutti i loro look più belli Arrow ... sfumature e materiali come nessun altro " senza dimenticare di aggiungere delle sneaker già da oggi ... Becker: 'Federer, Djokovic e Nadal sono icone, potrebbero guidare una nazione' ... vuole alzare il 23esimo Slam della sua carriera e questo già sarebbe un grande record. Ora c'è ... "Penso che Djokovic, Federer e Nadal siano vere e proprie icone culturali. Parliamo di atleti che ... A 80 anni dalla nascita di Lucio Battisti e Lucio Dalla, vengono ripubblicati gli album ...Berton - è stata una grande opportunità per riscoprire il legame che ho con queste due icone ... In fin dei conti quando una relazione ha motivo di essere, nella borsa e nelle tasche piove di già. Non ... ... cantanti,di stile una seduta accanto all'altra. Ecco tutti i loro look più belli Arrow ... sfumature e materiali come nessun altro " senza dimenticare di aggiungere delle sneakerda oggi ...... vuole alzare il 23esimo Slam della sua carriera e questosarebbe un grande record. Ora c'è ... "Penso che Djokovic, Federer e Nadal siano vere e proprieculturali. Parliamo di atleti che ......Berton - è stata una grande opportunità per riscoprire il legame che ho con queste due... In fin dei conti quando una relazione ha motivo di essere, nella borsa e nelle tasche piove di. Non ... Come (e quando) nascono le icone Aleteia