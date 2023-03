Ghoulam: ‘Napoli è amore, non solo calcio…’ VIDEO (Di giovedì 2 marzo 2023) Faouzi Ghoulam non dimentica il Napoli, il terzino algerino ha postato un emozionante VIDEO sui propri canali social. Otto stagioni con la maglia del Napoli sono un’esperienza indimenticabile, soprattutto se sei Faouzi Ghoulam e hai stretto un legame speciale con la città e i tifosi. L’ex terzino algerino, attualmente giocatore dell’Angers, ha recentemente pubblicato un commovente VIDEO dedicato interamente al Napoli sui social media, dopo aver discusso con un supporter della Juventus. Ghoulam ha dimostrato ancora una volta la sua profonda nostalgia per la città partenopea, dove ha militato per otto stagioni, dal 2014 al 2022, collezionando 214 presenze, nonostante la lunga serie di infortuni che hanno ostacolato la sua carriera. Nel suo VIDEO, Ghoulam mostra il mare ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 2 marzo 2023) Faouzinon dimentica il Napoli, il terzino algerino ha postato un emozionantesui propri canali social. Otto stagioni con la maglia del Napoli sono un’esperienza indimenticabile, soprattutto se sei Faouzie hai stretto un legame speciale con la città e i tifosi. L’ex terzino algerino, attualmente giocatore dell’Angers, ha recentemente pubblicato un commoventededicato interamente al Napoli sui social media, dopo aver discusso con un supporter della Juventus.ha dimostrato ancora una volta la sua profonda nostalgia per la città partenopea, dove ha militato per otto stagioni, dal 2014 al 2022, collezionando 214 presenze, nonostante la lunga serie di infortuni che hanno ostacolato la sua carriera. Nel suomostra il mare ...

