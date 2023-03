GfVip, Edoardo coinvolto in una rissa con Fedez? La verità di Onestini (Di giovedì 2 marzo 2023) In questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip si sta parlando molto della vicenda Edoardo Donnamaria che avrebbe toccato il seno a Nicole Murgia e Antonella Fiordelisi non ne vuole più sapere di lui. A tutto questo si è aggiunto un video in cui Luca Onestini rivela che Donnamaria avrebbe avuto un acceso scontro con uno dei personaggi più noti dello spettacolo italiano: Fedez. Ma cosa è successo? Qualche giorno fa Onestini entrando in giardino e parlando con Edoardo ha tirato in ballo un episodio passato di un presunto litigio tra il volto di Forum e Fedez. Edoardo ha voluto subito fare chiarezza spiegando come sono andate le cose realmente. “Una volta volta stavamo lì al bar e mi ha mezzo spinto, per sbaglio. Io gli ho detto una cosa, lui mi ha risposto tipo ‘Oh, ... Leggi su tpi (Di giovedì 2 marzo 2023) In questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip si sta parlando molto della vicendaDonnamaria che avrebbe toccato il seno a Nicole Murgia e Antonella Fiordelisi non ne vuole più sapere di lui. A tutto questo si è aggiunto un video in cui Lucarivela che Donnamaria avrebbe avuto un acceso scontro con uno dei personaggi più noti dello spettacolo italiano:. Ma cosa è successo? Qualche giorno faentrando in giardino e parlando conha tirato in ballo un episodio passato di un presunto litigio tra il volto di Forum eha voluto subito fare chiarezza spiegando come sono andate le cose realmente. “Una volta volta stavamo lì al bar e mi ha mezzo spinto, per sbaglio. Io gli ho detto una cosa, lui mi ha risposto tipo ‘Oh, ...

