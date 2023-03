GF VIP, Edoardo Donnamaria contro Fedez? Cosa è successo (Di giovedì 2 marzo 2023) Cosa è successo tra Edoardo Donnamaria e Fedez? Sui social è diventato virale uno stralcio della conversazione che lo speaker radiofonico ha avuto con Luca Onestini nel pomeriggio di mercoledì 1 marzo in cui si è parlato di una presunta lite tra lui e il cantante marito di Chiara Ferragni. GF Vip, Edoardo Donnamaria racconta della rissa con Fedez Tutto è iniziato quando Onestini è uscito nel cortile della casa del Grande Fratello Vip dicendo che Edoardo “aveva fatto ‘a pizze’ con Fedez”. Una frase che ha spiazzato gli altri vip presenti, tanto che Edoardo si è subito sentito in dovere di chiarire che non c’è stata alcuna rissa precisando come sono andate davvero le cose le cose onde evitare che la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023)tra? Sui social è diventato virale uno stralcio della conversazione che lo speaker radiofonico ha avuto con Luca Onestini nel pomeriggio di mercoledì 1 marzo in cui si è parlato di una presunta lite tra lui e il cantante marito di Chiara Ferragni. GF Vip,racconta della rissa conTutto è iniziato quando Onestini è uscito nel cortile della casa del Grande Fratello Vip dicendo che“aveva fatto ‘a pizze’ con”. Una frase che ha spiazzato gli altri vip presenti, tanto chesi è subito sentito in dovere di chiarire che non c’è stata alcuna rissa precisando come sono andate davvero le cose le cose onde evitare che la ...

