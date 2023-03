“GF Vip 7”, scontro tra Fedez e Edoardo Donnamaria: cos’è successo (Di giovedì 2 marzo 2023) News Tv. cos’è successo tra Fedez ed Edoardo Donnamaria, attuale concorrente del GF Vip? Lo stesso concorrente ha raccontato a Luca Onestini un episodio nel quale i due si sarebbero scontrati. Dopo l’ultima puntata in cui Edoardo Donnamaria è stato il protagonista del triangolo amoroso con Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia, per lui non c’è stata tregua. Il concorrente ha litigato nuovamente con la sua fidanzata ed è stato al centro di varie discussioni. Poi è spuntato fuori il video in cui Luca Onestini rivela che Donnamaria avrebbe avuto un acceso scontro con uno dei personaggi più noti dello spettacolo italiano, Fedez. Come sono andate veramente le cose? (Continua dopo le foto) Leggi anche: GF Vip, Signorini ... Leggi su tvzap (Di giovedì 2 marzo 2023) News Tv.traed, attuale concorrente del GF Vip? Lo stesso concorrente ha raccontato a Luca Onestini un episodio nel quale i due si sarebbero scontrati. Dopo l’ultima puntata in cuiè stato il protagonista del triangolo amoroso con Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia, per lui non c’è stata tregua. Il concorrente ha litigato nuovamente con la sua fidanzata ed è stato al centro di varie discussioni. Poi è spuntato fuori il video in cui Luca Onestini rivela cheavrebbe avuto un accesocon uno dei personaggi più noti dello spettacolo italiano,. Come sono andate veramente le cose? (Continua dopo le foto) Leggi anche: GF Vip, Signorini ...

