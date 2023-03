GF Vip 7, la verità dietro la solidarietà di Chiara Rabbi ad Antonella Fiordelisi (Di giovedì 2 marzo 2023) Sul suo profilo Instagram Chiara Rabbi è intervenuta in merito al tradimento di Edoardo Donnamaria, mostrandosi solidale nei confronti della schermitrice: “Benvenuta nel club Anto, fatti consolare ora dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l’argomento.” così ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne. Qualcuno avrà abboccato alla recita dell’ex di Davide Donadei, attualmente concorrente del GF Vip 7, ma altri – come Amedeo Venza – hanno sospettato che ci fosse qualcosa di più. GF Vip 7, Amedeo Venza smaschera la falsità di Chiara Rabbi con Antonella Amedeo Venza ha sospettato che Chiara Rabbi stesse recitando una parte, e che dunque la sua apparente dimostrazione di solidarietà nei confronti di Antonella ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 marzo 2023) Sul suo profilo Instagramè intervenuta in merito al tradimento di Edoardo Donnamaria, mostrandosi solidale nei confronti della schermitrice: “Benvenuta nel club Anto, fatti consolare ora dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l’argomento.” così ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne. Qualcuno avrà abboccato alla recita dell’ex di Davide Donadei, attualmente concorrente del GF Vip 7, ma altri – come Amedeo Venza – hanno sospettato che ci fosse qualcosa di più. GF Vip 7, Amedeo Venza smaschera la falsità diconAmedeo Venza ha sospettato chestesse recitando una parte, e che dunque la sua apparente dimostrazione dinei confronti di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gossipnewitalia : Grande Fratello Vip 7: Edoardo coinvolto in una rissa con Fedez? La verità di Onestini #edoardodonnamaria #Fedez… - infoitsport : Scardina, in un video la verità. Ora i vip lottano al suo fianco - MondoTV241 : GF Vip 7, Gianluca Benincasa, la sua verità sui social, attacca Antonella ma la figuraccia la fa lui #gfvip… - CorriereCitta : GF VIP Nicole Murgia contro Antonella: ‘La verità verrà a galla’, cosa è successo tra le due - rosa_carannante : @BlissHoll Esatto che amore ma io non penso verità che sia successo qualcos'altro se no l'avrebbero detto proprio i… -