Gf Vip 7 | Daniele Dal Moro su tutte le furie con Oriana Marzoli | “Tu con me non ci parli più”

Nelle ultime ore Martina Nasoni e Oriana Marzoli all'interno della Casa del Gf Vip 7 si sono confrontate e il loro argomento principale di conversazione è stato ancora una volta Daniele Dal Moro. L'influencer venezuelana si è aperta con l'ex fidanzata di Daniele e le ha svelato i motivi per cui inizialmente si era avvicinata ad Antonino, nonostante Daniele fosse sempre stato la sua "prima scelta": Guarda che dall'inizio quando sono entrata la prima persona era Daniele per me, dopo un po' ho scherzato con Antonino… questo modo di essere così serio di Daniele a me spaventava perché ero appena uscita da un rapporto. Io mi divertivo ed ho fatto quella scelta ma non è che mi piaceva perché si vedeva che mi piacevano tutti e due, mi piaceva molto ma pensavo ...

