“GF VIP” 7, Antonella in lacrime: dura richiesta su Edoardo (Di giovedì 2 marzo 2023) News Tv. Antonella Edoardo “GF VIP” 7. Antonella Fiordelisi, dopo la scorsa puntata del “Grande Fratello Vip“, sembra abbastanza delusa dal comportamento di Edoardo Donnamaria. I due erano una coppia a tutti gli effetti, ma adesso la loro storia d’amore pare sia tramontata. La vippona in lacrime ha addirittura avanzato una dura richiesta nei confronti di Edoardo. (Continua…) Leggi anche: “GF VIP” 7, critiche per Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: “Sembra una sceneggiatura” Leggi anche: “GF Vip” 7, scoppia una nuova furiosa lite tra Edoardo e Antonella: il motivo “GF VIP”, la storia d’amore tra Antonella e Edoardo è ... Leggi su tvzap (Di giovedì 2 marzo 2023) News Tv.“GF VIP” 7.Fiordelisi, dopo la scorsa puntata del “Grande Fratello Vip“, sembra abbastanza delusa dal comportamento diDonnamaria. I due erano una coppia a tutti gli effetti, ma adesso la loro storia d’amore pare sia tramontata. La vippona inha addirittura avanzato unanei confronti di. (Continua…) Leggi anche: “GF VIP” 7, critiche perFiordelisi eDonnamaria: “Sembra una sceneggiatura” Leggi anche: “GF Vip” 7, scoppia una nuova furiosa lite tra: il motivo “GF VIP”, la storia d’amore traè ...

