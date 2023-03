Gestione covid | la responsabilità politica va distribuita tra il governo Conte e la regione Lombardia

(Di giovedì 2 marzo 2023) Tutti i partiti coinvolti nella vicenda (Movimento 5 Stelle, Pd, Lega, Forza Italia) dovrebbero farsi una seria autocritica. Non c’è nessuno in particolare che può mettere sotto accusa gli altri perché c’è stata una corgenerale derivante anche da un eccesso di furbizia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StaseraItalia : Bentornati a #StaseraItalia! ULTIM'ORA - Chiusa l'inchiesta di Bergamo sulla gestione della prima ondata Covid: i… - ladyonorato : Le mie osservazioni alla prima bozza di relazione sulla gestione della pandemia da Covid-19 della Commissione COVI… - petergomezblog : Chiusa l’inchiesta di Bergamo sulla gestione della prima ondata Covid: indagati Conte, Speranza, Fontana, Gallera.… - MaxLandra : RT @gisellaruccia: Sblocco un ricordino sulla gestione regionale della pandemia nella prima fase #lockdown #covid - mariocipriani1 : RT @usbsindacato: #InchiestaCovid, la denuncia di 60 pagine presentata da USB a maggio 2020 ha finalmente trovato ascolto e riscontro USB i… -

Lo ha detto all'Ansa Andrea Crisanti , microbiologo e consulente della Procura di Bergamo nell'indagine sulla. 'Ho lavorato 18 mesi - ha ricordato Crisanti - a questa perizia, che ha ...Nel comunicato della procura di Bergamo sull'inchiesta per ladella prima ondata delnon c'è scritto niente . Non ci sono i nomi degli indagati e neanche le ipotesi di reato . Colpa del timore che serpeggia tra i magistrati di finire sotto ...Nel 2020 lo scoppio dell'emergenzaha generato un violento spostamento dei consumi e degli ...distribution planning per effettuare previsioni più accurate della domanda e ottimizzare la...

Giuseppe Conte è indagato per alcuni fatti connessi alla gestione della pandemia tre anni or sono. Ma vediamo cosa è successo. Nell'arco di un mese il Covid-19, nel 2020, portò via qualcosa come 3 ...