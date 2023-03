Germani Brescia, la gioia della Coppa Italia non è ancora esaurita (Di giovedì 2 marzo 2023) Il trionfo di Torino è ancora vivido nelle menti di presidenza, giocatori e tifosi. Germani Brescia ha scritto la propria storia nella Final Eight di Coppa Italia 2023 alzando il trofeo nell’ultimo atto giocato contro Virtus Segafredo Bologna, la super favorita della vigilia. La gioia per il primo titolo dei lombardi non è stata ancora smaltita: ecco cosa hanno detto recentemente la presidente Graziella Bragaglio e il patron Mauro Ferrari. Germani Brescia, le parole della dirigenza a qualche giorno di distanza dalla vittoria in Coppa Italia basket (Credit Foto AlessiaDoniselli / Ciamillo-Castoria via LBA)“È bello sognare, avere delle aspettative: parlerei di un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Il trionfo di Torino èvivido nelle menti di presidenza, giocatori e tifosi.ha scritto la propria storia nella Final Eight di2023 alzando il trofeo nell’ultimo atto giocato contro Virtus Segafredo Bologna, la super favoritavigilia. Laper il primo titolo dei lombardi non è statasmaltita: ecco cosa hanno detto recentemente la presidente Graziella Bragaglio e il patron Mauro Ferrari., le paroledirigenza a qualche giorno di distanza dalla vittoria inbasket (Credit Foto AlessiaDoniselli / Ciamillo-Castoria via LBA)“È bello sognare, avere delle aspettative: parlerei di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gp_paolo : RT @LeonessaBrescia: Questa mattina il Sindaco Emilio Del Bono ha consegnato alla Pallacanestro Brescia la Vittoria Alata, il massimo ricon… - BergamoeC : RT @BresciaOggiIT: Buongiorno dalla redazione di via Eritrea In #primapagina ??Loggia 2023, gli sviluppi nonché le ricadute sulla giunta re… - stebone97 : RT @PianetaBasketIT: ?? Ieri i festeggiamenti per la Coppa Italia in casa @LeonessaBrescia. Stefano Bonelli (@stebone97) ha raccolto le par… - PianetaBasketIT : ?? Ieri i festeggiamenti per la Coppa Italia in casa @LeonessaBrescia. Stefano Bonelli (@stebone97) ha raccolto le… - LeonessaBrescia : Dream Big Night: la Germani Brescia abbraccia il proprio pubblico e fa il pieno di entusiasmo Entusiasmo, allegria… -