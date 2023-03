Perché al netto delle decisioni arbitrali, del Var e dell'Avar, di rigori e cartellini dati o negati, la prestazione dei rossoblù al Tardini nonfrancamente scaturire in qualcosa di diverso da ...Probabilmente sianche fare meglio. Le considerazioni a gong suonato sono quelle che accompagnano ogni chiusura di calciomercato. Anche se l'unico giudizio che conta realmente lo daranno, come ...Più che un resoconto su ciò cheessere e non è stato, quello del tecnico di Stoccarda è stato uno sfogo infantile, ai limiti dell'isteria . Una vendetta dialettica nei confronti di chi non ha, ...

Genoamania: poteva andare meglio. Ma anche molto peggio Calciomercato.com